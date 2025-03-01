«Нереально». Маск высказался о дерзкой политике стратегии Зеленского

Илон Маск в соцсети X раскритиковал новый подход Владимира Зеленского к ведению переговоров, реагируя на пост сатирического издания The Babylon Bee. Маск написал «Нереально», прокомментировав стратегию Зеленского - оскорбление людей, у которых он просит денег. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне обернулась перепалкой, после которой Трамп «выгнал» Зеленского и аннулировал сделку по продаже редкоземельных металлов. По сообщению телеканала CBS News, случившееся ставит вопрос о приостановлении помощи Украине. Чиновники в Киеве настаивают на возобновлении дискуссии, но Трамп не хочет разговаривать с Зеленским.