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«Нереально». Маск высказался о дерзкой политике стратегии Зеленского

01 марта 2025 17:15
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Илон Маск в соцсети X раскритиковал новый подход Владимира Зеленского к ведению переговоров, реагируя на пост сатирического издания The Babylon Bee. Маск написал «Нереально», прокомментировав стратегию Зеленского - оскорбление людей, у которых он просит денег. Об этом пишет РИА Новости.

«Нереально». Маск высказался о дерзкой политике стратегии Зеленского-1

Фото: pixabay

Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне обернулась перепалкой, после которой Трамп «выгнал» Зеленского и аннулировал сделку по продаже редкоземельных металлов. По сообщению телеканала CBS News, случившееся ставит вопрос о приостановлении помощи Украине. Чиновники в Киеве настаивают на возобновлении дискуссии, но Трамп не хочет разговаривать с Зеленским.

# Международная политика # Илон Маск

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