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Германия вышлет 12 тысяч мигрантов в Афганистан

18 ноября 2016 07:30
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Новости Германии. Германия вышлет 12 тысяч мигрантов в Афганистан. Это примерно 5% от тех людей, что сейчас проживают на территории ФРГ в статусе «международный беженец».

Такое решение Бундестаг объясняет тем, что в крупных городах Афганистана удалось добиться безопасности, а значит, людям ничего не угрожает.

Решение встретили неоднозначно – ведь в том же Кабуле совсем недавно экстремисты напали на жилой квартал. А после атаковали здание генерального консульства ФРГ в Афганистане, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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