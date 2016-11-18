Новости Германии. Германия вышлет 12 тысяч мигрантов в Афганистан. Это примерно 5% от тех людей, что сейчас проживают на территории ФРГ в статусе «международный беженец».

Такое решение Бундестаг объясняет тем, что в крупных городах Афганистана удалось добиться безопасности, а значит, людям ничего не угрожает.

Решение встретили неоднозначно – ведь в том же Кабуле совсем недавно экстремисты напали на жилой квартал. А после атаковали здание генерального консульства ФРГ в Афганистане, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.