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На острове Хиос мигранты устроили беспорядки

17 ноября 2016 11:37
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Новости Греции. Мигранты устроили беспорядки на острове Хиос в Греции.

Они подожгли лагерь временного размещения, громили магазины и разбивали машины, запускали фейерверки.

В последнее время в Греции беженцы периодически устраивают акции протеста, которые выливаются в столкновения со стражами порядка.

На греческой территории находятся около 62 тысяч мигрантов, которые стремятся попасть в государства Центральной и Северной Европы,

однако после закрытия балканского миграционного маршрута они вынуждены оставаться на греческой территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки в Греции

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