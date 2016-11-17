На острове Хиос мигранты устроили беспорядки

Новости Греции. Мигранты устроили беспорядки на острове Хиос в Греции.

Они подожгли лагерь временного размещения, громили магазины и разбивали машины, запускали фейерверки.

В последнее время в Греции беженцы периодически устраивают акции протеста, которые выливаются в столкновения со стражами порядка.

На греческой территории находятся около 62 тысяч мигрантов, которые стремятся попасть в государства Центральной и Северной Европы,

однако после закрытия балканского миграционного маршрута они вынуждены оставаться на греческой территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.