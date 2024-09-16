Германия ввела наземный пограничный контроль со всеми странами

Подобные ограничения теперь полностью закрыли немецкую границу, так как подобные заставы уже с октября 2023 года действуют на прикордонных территориях с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией. На всех сухопутных границах ФРГ будет применяться полный комплекс стационарных и мобильных пограничных мер, включая возможность отказа во въезде. Местные политики отметили положительно такой шаг, назвав это одним из самых рациональных решений. Но у соседей Германии не нашлось такого же энтузиазма. Подобные меры вызвали шквал критики в отношении немецкого правительства, так как пограничный контроль остановит не только поток мигрантов, но и торговые поставки в регионе. Вот такая политика разъединения начала действовать в ЕС.