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Германия ввела наземный пограничный контроль со всеми странами

16 сентября 2024 17:41
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Правительство Германии 16 сентября ввело временный контроль на своих западных и северных границах в рамках борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия ввела наземный пограничный контроль со всеми странами-2

Подобные ограничения теперь полностью закрыли немецкую границу, так как подобные заставы уже с октября 2023 года действуют на прикордонных территориях с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией. На всех сухопутных границах ФРГ будет применяться полный комплекс стационарных и мобильных пограничных мер, включая возможность отказа во въезде. Местные политики отметили положительно такой шаг, назвав это одним из самых рациональных решений. Но у соседей Германии не нашлось такого же энтузиазма. Подобные меры вызвали шквал критики в отношении немецкого правительства, так как пограничный контроль остановит не только поток мигрантов, но и торговые поставки в регионе. Вот такая политика разъединения начала действовать в ЕС.

# Международная политика # Германия

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