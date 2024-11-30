Германия установила личности причастных к подрыву «Северных потоков»

Немецкие следственные органы установили личности двух человек, подозреваемых в диверсии на «Северных потоках», о чем рассказал глава Генпрокуратуры Германии Йенс Роммель. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что предстоит еще много работы, чтобы выявить остальных предполагаемых подозреваемых и прояснить мотивы. Один из важных вопросов – это возможный контроль других стран над этой операцией.

Ранее Spiegel сообщал, что планирование теракта осуществлялось экс-главой вооруженных сил Украины, украинским послом в Лондоне Валерием Залужным, а диверсантами были украинцы. Он же планировал диверсию на «Турецком потоке», но отказался от этой идеи.

Взрывы на «Северных потоках» прогремели 26 сентября 2022 года. В Германии, Дании и Швеции не исключают возможности целенаправленной диверсии. Компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», заявила, что ущерб нанесен беспрецедентный и оценить сроки ремонта невозможно.

В России возбудили дело об акции международного терроризма и неоднократно запрашивали данные о взрывах, но так и не получили их.