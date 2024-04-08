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Германия отправила в Литву первых солдат своего контингента в Прибалтике

08 апреля 2024 13:46
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Германия отправила в Литву первых солдат, которые в дальнейшем составят немецкий контингент, который разместится там на постоянной основе. В торжественной обстановке 20 военнослужащих бундесвера отправил лично министр обороны ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия отправила в Литву первых солдат своего контингента в Прибалтике-1

Они поселятся в Вильнюсе и будут отвечать за подготовку к приему бригады, которая прибудет в Литву чуть позже, и планирование необходимой инфраструктуры. Сам глава военного ведомства назвал это событие историческим днем.

Германия отправила в Литву первых солдат своего контингента в Прибалтике-4

Борис Писториус, министр обороны Германии:
Это важный день для бундесвера. Мы впервые размещаем такое подразделение армии на постоянной основе за пределами Германии. Поэтому это также важный день для НАТО и обороноспособности Альянса.

Бригаду сформируют как из действующих, так и вновь создаваемых подразделений. В частности, в Литву отправятся танковый и мотопехотный батальоны. Это около 5 тысяч человек. Не только военнослужащие бундесвера, но и гражданский обслуживающий персонал. При этом они будут дислоцированы в двух местах. Одно из них – полигон в Руднинкай, который находится всего в 20 километрах от границы с Беларусью. Сам процесс размещения бригады Германия планирует завершить к 2027 году.

# НАТО # Борис Писториус

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