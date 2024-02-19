Прямой эфир

Генштаб ВС РФ: солдаты НАТО воюют в Украине под видом наемников

19 февраля 2024 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военнослужащие НАТО, выдавая себя под видом наемников, участвуют в боевых действиях в Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Сергея Рудского.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях», – сказал он.

Они управляют ракетными комплексами и участвуют в штурмовых отрядах. Также офицеры НАТО непосредственно участвуют в процессе подготовки боевых операций ВС Украины. Ранее представитель президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что множество иностранных наемников воюют на стороне Украины.

# Международная политика # Сергей Рудской

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: войска взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке
19 февраля 2024 07:40

Минобороны РФ: войска взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке

Москва обновила рекорд по высоте сугробов
19 февраля 2024 07:39

Москва обновила рекорд по высоте сугробов

Киев сообщил о трудной ситуации на фронте
19 февраля 2024 07:38

Киев сообщил о трудной ситуации на фронте