Военнослужащие НАТО, выдавая себя под видом наемников, участвуют в боевых действиях в Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Сергея Рудского.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях», – сказал он.

Они управляют ракетными комплексами и участвуют в штурмовых отрядах. Также офицеры НАТО непосредственно участвуют в процессе подготовки боевых операций ВС Украины. Ранее представитель президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что множество иностранных наемников воюют на стороне Украины.