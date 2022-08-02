37 человек погибли при масштабных наводнениях на востоке США

37 человек, среди них четверо детей, погибли при масштабных наводнениях на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непрекращающихся проливных дождей реки вышли из берегов, затопив дороги, города и улицы. Несколько домов были снесены водой, еще более 10 тысяч остались без электричества. Уничтожены посевы на тысячах гектарах земли. Власти предупредили жителей об ухудшении погоды и призвали срочно покинуть дома и перебраться на возвышенные места.