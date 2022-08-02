Прямой эфир

37 человек погибли при масштабных наводнениях на востоке США

02 августа 2022 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

37 человек, среди них четверо детей, погибли при масштабных наводнениях на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 человек погибли при масштабных наводнениях на востоке США-1

Из-за непрекращающихся проливных дождей реки вышли из берегов, затопив дороги, города и улицы. Несколько домов были снесены водой, еще более 10 тысяч остались без электричества. Уничтожены посевы на тысячах гектарах земли. Власти предупредили жителей об ухудшении погоды и призвали срочно покинуть дома и перебраться на возвышенные места.

37 человек погибли при масштабных наводнениях на востоке США-4

Страдает от наводнений и Румыния. Там потоки вышедшей из берегов реки разрушили мост, соединяющий несколько деревень. Из-за дождей и гроз в 11 округах страны введен повышенный уровень опасности.

# Наводнение # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу конфисковали партию наркотиков стоимостью 244 миллиона долларов
02 августа 2022 08:37

В Перу конфисковали партию наркотиков стоимостью 244 миллиона долларов

Джо Байден объявил, что США убили лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири
02 августа 2022 08:28

Джо Байден объявил, что США убили лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Слишком дорогой бензин вынуждает британцев отказываться от отпусков
02 августа 2022 06:52

Слишком дорогой бензин вынуждает британцев отказываться от отпусков