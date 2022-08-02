37 человек погибли при масштабных наводнениях на востоке США

37 человек, среди них четверо детей, погибли при масштабных наводнениях на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
37 человек, среди них четверо детей, погибли при масштабных наводнениях на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за непрекращающихся проливных дождей реки вышли из берегов, затопив дороги, города и улицы. Несколько домов были снесены водой, еще более 10 тысяч остались без электричества. Уничтожены посевы на тысячах гектарах земли. Власти предупредили жителей об ухудшении погоды и призвали срочно покинуть дома и перебраться на возвышенные места.
Страдает от наводнений и Румыния. Там потоки вышедшей из берегов реки разрушили мост, соединяющий несколько деревень. Из-за дождей и гроз в 11 округах страны введен повышенный уровень опасности.