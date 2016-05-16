Генсек ООН поддержал введение декретных отпусков для мужчин. По его мнению, это может способствовать созданию здоровых семей без насилия. Он также призвал правительства принимать законы, которые будут создавать благоприятную обстановку в семьях и способствовать воспитанию детей.

На сегодняшний день в Беларуси отпуск по уходу за ребенком может оформить на себя не только мать, но и отец. В 2015 году такой возможностью воспользовались более трёх тысяч белорусских мужчин. А в ближайшее время в Беларуси будет прорабатываться вопрос о введении обязательного декретного отпуска для отцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.