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Генсек ООН поддержал введение декретных отпусков для мужчин

16 мая 2016 07:50
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Генсек ООН поддержал введение декретных отпусков для мужчин. По его мнению, это может способствовать созданию здоровых семей без насилия. Он также призвал правительства принимать законы, которые будут создавать благоприятную обстановку в семьях и способствовать воспитанию детей.

На сегодняшний день в Беларуси отпуск по уходу за ребенком может оформить на себя не только мать, но и отец. В 2015 году такой возможностью воспользовались более трёх тысяч белорусских мужчин. А в ближайшее время в Беларуси будет прорабатываться вопрос о введении обязательного декретного отпуска для отцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Брак и семья

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