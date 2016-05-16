В Южной Корее около 100 человек стали жертвами ядовитого увлажнителя воздуха

Новости Южной Кореи. Около 100 человек стали жертвами ядовитого антисептика. Свыше 200 — пострадали.

Опасное средство для увлажнителя воздуха изготавливали в Южной Кореи. В ходе расследования выяснилось, что в течение последних десяти лет компания добавляла в антибактерицидное средство химический компонент, при длительном вдыхании которого происходит затвердение тканей легких. И в дальнейшем может привести к летальному исходу.

Арестовано руководство компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.