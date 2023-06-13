Генсек НАТО Столтенберг уверен в выборе прекрасного человека на его место

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Североатлантический альянс сможет подыскать достойную кандидатуру на его пост, сообщает РИА Новости.

Он заявил о своей решимости руководить Альянсом до конца срока своих полномочий осенью этого года и выразил уверенность, что Североатлантический союз найдет нового лидера. При этом Столтенберг подчеркнул, что не планирует ничего другого, кроме как закончить свой срок в качестве генерального секретаря НАТО. Его полномочия истекают в конце сентября, новое назначение будет согласовано союзниками.

По информации Politico, на пост нового генерального секретаря НАТО активно рассматривается кандидатура премьер-министра Дании Метте Фредериксен, но также могут претендовать и другие кандидаты, такие как нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.

