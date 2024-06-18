Генсек НАТО сообщил о росте военных расходов в Европе и Канаде

В НАТО заявили о беспрецедентном росте военных расходов в Европе и Канаде. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом.

Он уточнил, что 23 страны-участницы военного блока в этом году потратят 2 % ВВП и даже больше на нужды обороны. Это демонстрирует, что они берут на себя свою часть ответственности по обеспечению безопасности и отражению угроз с востока.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Сегодня мы смогли озвучить новые цифры по военным расходам. Страны НАТО из Европы и Канада повысили их на беспрецедентные 18 %. Уже сегодня 23 страны альянса достигли показателя 2 % от ВВП. А это самое большое увеличение военных расходов НАТО за десятилетия.

При этом Столтенберг отметил, что это очень хорошо для США. Ведь Вашингтон может прилично заработать на милитаризации Европы. Поскольку две трети от этих астрономических сумм, которые страны НАТО выделяют на оборону, пойдут на закупку американской техники и вооружения. Ранее глава альянса уже заявлял, что за последние два года объем военных заказов, которые европейские страны разместили в США, составил 140 миллиардов долларов.