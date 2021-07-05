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На 82 году ушёл из жизни режиссёр фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов

05 июля 2021 08:22
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Новости России. На 82 году жизни скончался Владимир Меньшов. Об этом сообщается на сайте «Мосфильма».

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Меньшов умер от последствий коронавируса. Дата и место прощания с режиссёром будут названы позднее.

Владимир Меньшов стал известен после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит», который был удостоен премии «Оскар». У режиссёра остались жена Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, а также двое внуков.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие тренды появились после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит». В их числе – надевать носки с туфлями (здесь подробности). 

# Некролог # Владимир Меньшов # Фотофакт

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