На 82 году ушёл из жизни режиссёр фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов

Новости России. На 82 году жизни скончался Владимир Меньшов. Об этом сообщается на сайте «Мосфильма».

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Меньшов умер от последствий коронавируса. Дата и место прощания с режиссёром будут названы позднее.

Владимир Меньшов стал известен после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит», который был удостоен премии «Оскар». У режиссёра остались жена Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, а также двое внуков.