В Мьянме для разгона протестующих на улицы крупных городов выехали танки и бронемашины

Новости Мьянмы. В Мьянме на улицы крупных городов для разгона манифестантов выехали танки и бронемашины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжаются столкновения между протестующими и военными.

Демонстранты требуют вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров. Массовые выступления против военного переворота продолжаются третью неделю. Число протестующих растет. Присоединяются медики, преподаватели, госслужащие и сотрудники частных предприятий. Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой