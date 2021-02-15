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В Мьянме для разгона протестующих на улицы крупных городов выехали танки и бронемашины

15 февраля 2021 16:53
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Новости Мьянмы. В Мьянме на улицы крупных городов для разгона манифестантов выехали танки и бронемашины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжаются столкновения между протестующими и военными.

В Мьянме для разгона протестующих на улицы крупных городов выехали танки и бронемашины-1

Демонстранты требуют вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров. Массовые выступления против военного переворота продолжаются третью неделю. Число протестующих растет. Присоединяются медики, преподаватели, госслужащие и сотрудники частных предприятий.

Новая Зеландия объявила о приостановке политических и военных контактов с Мьянмой

В Мьянме для разгона протестующих на улицы крупных городов выехали танки и бронемашины-4

1 февраля военные в Мьянме на год объявили о введении чрезвычайного положения и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на ноябрьских выборах.

# Акции протеста # Фотофакт

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