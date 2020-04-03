Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с коронавирусом

Новости мира. Генассамблея ООН приняла резолюцию по глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ призывает активизировать международное сотрудничество для сдерживания пандемии. Количество инфицированных COVID-19 в мире к 3 апреля превысило 1 млн человек.

Европарламент проведёт пленарное заседание по мерам борьбы с коронавирусом