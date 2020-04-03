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Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с коронавирусом

03 апреля 2020 08:05
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Новости мира. Генассамблея ООН приняла резолюцию по глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ призывает активизировать международное сотрудничество для сдерживания пандемии. Количество инфицированных COVID-19 в мире к 3 апреля превысило 1 млн человек.

Европарламент проведёт пленарное заседание по мерам борьбы с коронавирусом

Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с коронавирусом-1

Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с коронавирусом-3

Чтобы победить болезнь, считают в эксперты, поможет обмен информацией, научными знаниями и передовым опытом, а также применение руководящих принципов, рекомендованных ВОЗ.

Резолюция подчеркивает центральную роль ООН в преодолении кризиса и призывает генсека организации мобилизовать усилия всех стран. При этом о смягчении санкций или приостановке военных конфликтов в документе не говорится.

Впервые обсудить ситуацию с COVID-19 планирует и Совбез ООН. О проведении онлайн-заседания попросили 9 из 15 стран-участниц. Дата встречи пока не определена.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с коронавирусом-6

# Коронавирус # Фотофакт

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