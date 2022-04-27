Прямой эфир

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию

27 апреля 2022 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Болгария и Польша остались без российского газа. О прекращении поставок объявил «Газпром». Трубопровод перекрыли после того, как власти этих стран отказались производить оплату в рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию-1

Официальная София заявила, что предложенная Москвой новая система расчетов за газ противоречит договору, который был заключен ранее. Теперь болгарское правительство ищет пути решения ситуации. Сообщение о прекращении поставок газа из России подтвердили и в Польше. Правда, в Варшаве заявили, что были готовы к этому и справятся с проблемой. Там говорят, что в стране достаточно запасов в хранилищах, а российское топливо заменят на норвежское.

Напомним, Президент России 31 марта подписал указ о новых правилах торговли природным газом с недружественными странами, пообещав прекратить поставки топлива, если они с апреля не перейдут на расчеты в рублях.

# Газ # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты прогнозируют голод в ряде стран. Кого это коснётся в первую очередь?
27 апреля 2022 06:47

Эксперты прогнозируют голод в ряде стран. Кого это коснётся в первую очередь?

Путин на встрече с Гутерришем: бои в Мариуполе полностью прекращены
26 апреля 2022 19:03

Путин на встрече с Гутерришем: бои в Мариуполе полностью прекращены

Цены на топливо убивают европейский малый бизнес. В Греции закрываются сотни предприятий
26 апреля 2022 16:56

Цены на топливо убивают европейский малый бизнес. В Греции закрываются сотни предприятий