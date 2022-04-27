«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию

Болгария и Польша остались без российского газа. О прекращении поставок объявил «Газпром». Трубопровод перекрыли после того, как власти этих стран отказались производить оплату в рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная София заявила, что предложенная Москвой новая система расчетов за газ противоречит договору, который был заключен ранее. Теперь болгарское правительство ищет пути решения ситуации. Сообщение о прекращении поставок газа из России подтвердили и в Польше. Правда, в Варшаве заявили, что были готовы к этому и справятся с проблемой. Там говорят, что в стране достаточно запасов в хранилищах, а российское топливо заменят на норвежское.

Напомним, Президент России 31 марта подписал указ о новых правилах торговли природным газом с недружественными странами, пообещав прекратить поставки топлива, если они с апреля не перейдут на расчеты в рублях.