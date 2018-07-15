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Гаити всколыхнули массовые беспорядки после повышения цен на топливо

15 июля 2018 12:57
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Новости Гаити. Правительство ушло в отставку после массовых беспорядков прошедших по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гаити всколыхнули массовые беспорядки после повышения цен на топливо-1

Поводом для них стало решение кабмина резко повысить цены на автомобильное топливо – стоимость увеличилась почти на 50 %.
В знак протеста  люди перекрывали дороги, поджигали автомобили и покрышки, бросали камни в представителей власти.

Гаити всколыхнули массовые беспорядки после повышения цен на топливо-4

Повысить стоимость топлива власти Гаити собирались с целью сокращения огромного бюджетного дефицита.

# Цены на бензин # Фотофакт

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