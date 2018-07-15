Гаити всколыхнули массовые беспорядки после повышения цен на топливо

Новости Гаити. Правительство ушло в отставку после массовых беспорядков прошедших по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гаити. Правительство ушло в отставку после массовых беспорядков прошедших по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для них стало решение кабмина резко повысить цены на автомобильное топливо – стоимость увеличилась почти на 50 %.
В знак протеста люди перекрывали дороги, поджигали автомобили и покрышки, бросали камни в представителей власти.
Повысить стоимость топлива власти Гаити собирались с целью сокращения огромного бюджетного дефицита.