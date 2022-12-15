Прямой эфир

Футбольные фанаты Франции и Бельгии устроили беспорядки. Арестовано более 100 человек

15 декабря 2022 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футбольные фанаты после победы французской сборной на чемпионате мира устроили бесчинства на улицах крупных европейских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Футбольные фанаты Франции и Бельгии устроили беспорядки. Арестовано более 100 человек-1

Беспорядки вспыхнули в Париже, Леоне, Монпелье и Ницце. Марокканские болельщики жгли автомобили, срывали французские флаги, перекрывали дороги и набрасывались на проезжающие машины. Остановить их не могли даже вооруженные отряды жандармов.  

Футбольные фанаты Франции и Бельгии устроили беспорядки. Арестовано более 100 человек-4

Уже арестовано больше 100 футбольных хулиганов. Беспорядки прокатились даже по соседнему бельгийскому Брюсселю. Там фанаты забросали полицейских петардами и бутылками. Строили баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Правоохранители ответили водометами и слезоточивым газом.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители США стали меньше доверять своей армии
15 декабря 2022 08:31

Жители США стали меньше доверять своей армии

В Великобритании обучат 90 украинских судей. Лондон выделил 2,5 млн фунтов стерлингов
14 декабря 2022 18:18

В Великобритании обучат 90 украинских судей. Лондон выделил 2,5 млн фунтов стерлингов

60% американцев выступают против переизбрания Байдена
14 декабря 2022 18:18

60% американцев выступают против переизбрания Байдена