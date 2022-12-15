Футбольные фанаты Франции и Бельгии устроили беспорядки. Арестовано более 100 человек

Футбольные фанаты после победы французской сборной на чемпионате мира устроили бесчинства на улицах крупных европейских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Футбольные фанаты после победы французской сборной на чемпионате мира устроили бесчинства на улицах крупных европейских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспорядки вспыхнули в Париже, Леоне, Монпелье и Ницце. Марокканские болельщики жгли автомобили, срывали французские флаги, перекрывали дороги и набрасывались на проезжающие машины. Остановить их не могли даже вооруженные отряды жандармов.
Уже арестовано больше 100 футбольных хулиганов. Беспорядки прокатились даже по соседнему бельгийскому Брюсселю. Там фанаты забросали полицейских петардами и бутылками. Строили баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Правоохранители ответили водометами и слезоточивым газом.
Подписывайтесь на нас в Telegram!