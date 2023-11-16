Прямой эфир

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль – столб пепла поднялся на несколько километров

16 ноября 2023 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Мексике активизировался один из крупнейших вулканов в мире – Попокатепетль. Он выбросил столб пепла и газа, который поднялся на несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль – столб пепла поднялся на несколько километров-1

Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий повысил уровень опасности и призвал людей не приближаться к зоне извержения. Специалисты круглосуточно следят за активностью вулкана. Ведь он находится в 70 километрах от столицы, а в опасной зоне живут 25 миллионов человек.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании протестуют против объявления амнистии сторонникам отделения Каталонии
16 ноября 2023 09:52

В Испании протестуют против объявления амнистии сторонникам отделения Каталонии

Конгресс США не может выяснить, как и на что тратит деньги Пентагон
16 ноября 2023 09:50

Конгресс США не может выяснить, как и на что тратит деньги Пентагон

Израиль отверг резолюцию ООН о расширении гуманитарных пауз в зоне конфликта
16 ноября 2023 09:49

Израиль отверг резолюцию ООН о расширении гуманитарных пауз в зоне конфликта