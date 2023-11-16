В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль – столб пепла поднялся на несколько километров

В Мексике активизировался один из крупнейших вулканов в мире – Попокатепетль. Он выбросил столб пепла и газа, который поднялся на несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий повысил уровень опасности и призвал людей не приближаться к зоне извержения. Специалисты круглосуточно следят за активностью вулкана. Ведь он находится в 70 километрах от столицы, а в опасной зоне живут 25 миллионов человек.