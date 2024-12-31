FT: в 2025 году Украина заключит мирный договор с отказом от территорий

Financial Times предсказывает, что Украина в 2025 году заключит мирный договор с Россией с передачей территорий. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский согласится на то, чтобы Россия де-факто контролировала текущие территории в обмен на гарантии безопасности от Европы и США. При этом процесс присоединения Украины к НАТО будет заморожен, пишут в зарубежном издании.