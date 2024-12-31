Financial Times предсказывает, что Украина в 2025 году заключит мирный договор с Россией с передачей территорий. Об этом пишет РИА Новости.
Зеленский согласится на то, чтобы Россия де-факто контролировала текущие территории в обмен на гарантии безопасности от Европы и США. При этом процесс присоединения Украины к НАТО будет заморожен, пишут в зарубежном издании.
Экономические проблемы и военные неудачи привели к разговорам о том, что необходимо провести переговоры о мире. Зеленский, который запретил диалог с Россией на уровне законодательства, заявил, что переговоры возможны при поддержке третьих стран.
В западных СМИ и среди политических деятелей это восприняли как готовность пойти на территориальные уступки. После встречи с Зеленским Трамп заявил о своем желании заключить мир. Однако пресс-секретарь российского президента Песков отметил, что предпосылок для завершения конфликта нет.