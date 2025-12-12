FT: Украину могут принять в ЕС к 1 января 2027 года в рамках мирного плана

Украина могут принять в ЕС к 1 января 2027 года в рамках мирного плана. Этот вопрос об ускорении сроков обсуждается США, Украиной и Брюсселем, однако он вызывает сомнения у ряда европейских стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

ЕС присвоил Украине статус кандидата еще в 2022 году, но это решение было символическим. В Москве считают, что Киев должен начать переговорный процесс, иначе продолжение конфликта станет для него опасным.

2 декабря лидер РФ Владимир Путин встретился с американскими представителями, в том числе со специальными посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры были названы содержательными, а успехи российской армии укрепили позиции Москвы.

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