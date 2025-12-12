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Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за конфликта в Украине

12 декабря 2025 12:06
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Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за конфликта в Украине-0

Лидер США Дональд Трамп заявил, что предупредил о риске Третьей мировой войны в случае затягивания украинского урегулирования. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что США не вовлечены в конфликт напрямую, но стремятся к мирному решению и участвуют в переговорах по просьбе Европы и Украины.

Трамп подчеркнул, что ранее все стороны в украинском конфликте были близки к сделке. При этом американский лидер также обсуждал урегулирование конфликта в Украине с Францией, Великобританией и Германией, призывая их давить на Киев.

Фото: pixabay

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