Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за конфликта в Украине

Лидер США Дональд Трамп заявил, что предупредил о риске Третьей мировой войны в случае затягивания украинского урегулирования. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что США не вовлечены в конфликт напрямую, но стремятся к мирному решению и участвуют в переговорах по просьбе Европы и Украины.

Трамп подчеркнул, что ранее все стороны в украинском конфликте были близки к сделке. При этом американский лидер также обсуждал урегулирование конфликта в Украине с Францией, Великобританией и Германией, призывая их давить на Киев.

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