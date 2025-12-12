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В Раде заявили, что партия Зеленского выберет нового председателя

12 декабря 2025 11:57
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В Раде заявили, что партия Зеленского выберет нового председателя-0

Правящая в Украине партия «Слуга народа» проведет 17 декабря съезд, на котором будет избран новый председатель. Об этом пишет ТАСС.

У действующего лидера Елены Шуляк заканчивается второй срок полномочий, истекает 14 декабря.

По словам депутата Ярослава Железняка, окружение действующего лидера Владимира Зеленского в качестве кандидата рассматривает вице-премьера Михаила Федорова, но он выразил сомнение в целесообразности такого выбора.

В то же время депутат Алексей Гончаренко сообщил, что новым главой партии может стать первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко.

Фото: pixabay

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