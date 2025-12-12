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«За закрытыми дверьми». Лукашенко провел переговоры с представителями команды Трампа

12 декабря 2025 12:36
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«За закрытыми дверьми». Лукашенко провел переговоры с представителями команды Трампа-0

В пятницу, 12 декабря, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с представителями американской делегации. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Американскую команду возглавил Джон Коул, специальный посланник США по Беларуси. Отмечается, что переговоры велись за закрытыми дверьми и продолжатся в субботу.

Это уже второй по счету визит американской делегации во главе с Коулом в Беларусь за год: в сентябре было заявлено, что США снимут санкции с «Белавиа».

Фото: president.gov.by

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