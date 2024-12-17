FT: рост депрессивных расстройств в мире достигает масштабов эпидемии

Рост числа депрессивных нарушений в мире приобрел характер эпидемии, угрожает рынку труда и ежегодно обходится мировой экономике в 1 триллион долларов, пишет Financial Times. Об этом пишет ТАСС.

Профессор эпидемиологии Йоркского университета Кейт Пикетт отмечает, что особенно острой эта проблема является среди молодых людей. По данным ВОЗ и Международной организации труда, ежегодно депрессия и тревога приводят к 12 миллиардам дней пропуска работы, что обходится глобальной экономике в 1 триллион долларов в год.