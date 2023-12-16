Die Welt: Украина готовится начать новое контрнаступление в 2024 году

Немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге допускает, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к новому контрнаступлению в 2024 году, пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

По мнению Ланге, список вооружения, которое просит Киев у США, может указывать на очередную попытку перейти «к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано».

Так, украинские власти запросили у Штатов вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, ракетные системы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы.

Начать контрнаступление ВСУ может в районе Херсона, считает Нико Ланге.