Аргентина намерена передать Киеву два российских вертолёта

Аргентина хочет передать Украине два российских вертолета Ми-171E, нуждающихся в ремонте, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Noticias Urbanas.

В публикации сказано, что «ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолета Mи-171E Украине». Данные вертолеты были получены Аргентиной в гражданском исполнении в 2011 году для использования в арктических проектах.

10 декабря 2023 года состоялась инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея, который неоднократно заявлял, что внешнюю политику будет выстраивать с ориентиром на связи с США, а не на страны БРИКС. Новый глава Аргентины также считает необходимым Буэнос-Айресу отказаться от песо, присоединившись к странам, которые используют доллар как официальную валюту, упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.