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Ливан остался без электричества из-за долгов

17 августа 2023 07:16
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Новости Ливана. Ливан снова столкнулся с блэкаутом. Вся страна осталась без электричества после отключения двух теплоэлектростанций из-за долгов. Эти объекты оставались единственными, которые обеспечивали страну энергией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливан остался без электричества из-за долгов-1

Оператор станций грозился остановить их работу еще на прошлой неделе. Но после полученных от властей обещаний решить проблему дал больше времени. Однако спустя неделю ситуация не изменилась. В результате работа станций приостановлена. Электричества в стране нет уже более 15 часов. Отключение ТЭС повлекло за собой целый шлейф проблем. Из строя вышли станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры. Никаких комментариев от властей по этому поводу не поступало.

# Экономический кризис # Фотофакт

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