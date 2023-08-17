Ливан остался без электричества из-за долгов

Новости Ливана. Ливан снова столкнулся с блэкаутом. Вся страна осталась без электричества после отключения двух теплоэлектростанций из-за долгов. Эти объекты оставались единственными, которые обеспечивали страну энергией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оператор станций грозился остановить их работу еще на прошлой неделе. Но после полученных от властей обещаний решить проблему дал больше времени. Однако спустя неделю ситуация не изменилась. В результате работа станций приостановлена. Электричества в стране нет уже более 15 часов. Отключение ТЭС повлекло за собой целый шлейф проблем. Из строя вышли станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры. Никаких комментариев от властей по этому поводу не поступало.