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NTV: в Стамбуле запасов воды осталось всего на два месяца

17 августа 2023 07:58
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В Стамбуле запасов воды хватит на пару месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на NTV.

Если продолжится засуха, то ситуация примет критический характер. Резервуары загружены на 33,37%. За последние две недели объем воды снизился более чем на 4%. Практически полностью опустела половина из десяти крупнейших коллекторов. Мэр призвал граждан экономить воду. Метеорологи сообщают, что в течение ближайших десяти дней никаких осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что новый температурный рекорд в истории Турции был установлен во вторник, 16 августа. Воздух в стране прогрелся до +49,5°С.

# ЧП

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