ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Сотрудники силовых структур предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, передает РИА Новости.

В заявлении говорится, что был арестован гражданин России 1988 года рождения, который прошел обучение в Службе безопасности Украины (СБУ) по разведывательно-подрывной деятельности и изготовлению взрывчатки. По данным ФСБ, этот гражданин намеревался устроить взрыв автомобиля Аксенова, но его задержали при попытке достать бомбу из тайника.

ФСБ возбудила против него уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и незаконном завладении взрывчатыми веществами. В настоящее время подозреваемый находится под стражей и уже дал признательные показания.

В мае также сообщалось о пресечении серии терактов в Крыму, в которых целями были, в частности, Аксенов, спикер парламента РФ Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. ФСБ определила заместителя главы администрации президента Владимира Зеленского Романа Машовца как непосредственного организатора этих терактов.