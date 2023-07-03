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ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

03 июля 2023 08:29
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Сотрудники силовых структур предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, передает РИА Новости. 

В заявлении говорится, что был арестован гражданин России 1988 года рождения, который прошел обучение в Службе безопасности Украины (СБУ) по разведывательно-подрывной деятельности и изготовлению взрывчатки. По данным ФСБ, этот гражданин намеревался устроить взрыв автомобиля Аксенова, но его задержали при попытке достать бомбу из тайника. 

ФСБ возбудила против него уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и незаконном завладении взрывчатыми веществами. В настоящее время подозреваемый находится под стражей и уже дал признательные показания.

В мае также сообщалось о пресечении серии терактов в Крыму, в которых целями были, в частности, Аксенов, спикер парламента РФ Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. ФСБ определила заместителя главы администрации президента Владимира Зеленского Романа Машовца как непосредственного организатора этих терактов.

# Международная политика # Сергей Аксенов

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