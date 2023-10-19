ФСБ предотвратила подрыв военной колонны ВС России в Запорожской области

Управление ФСБ России по Запорожской области сообщило о задержании украинского гражданина, который планировал совершить нападение на российскую военную колонну. Об этом пишет РИА Новости.

Он был задержан до того, как успел привести самодельное взрывное устройство в действие. По данным ФСБ, этот житель Запорожской области собирался заложить на пути движения российской военной техники подрывное устройство, смонтированное из минометных мин и компонентов.

Действия этого диверсанта были скоординированы, а компоненты для взрывного механизма ему предоставили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.