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ФСБ предотвратила подрыв военной колонны ВС России в Запорожской области

19 октября 2023 15:47
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Управление ФСБ России по Запорожской области сообщило о задержании украинского гражданина, который планировал совершить нападение на российскую военную колонну. Об этом пишет РИА Новости.

Он был задержан до того, как успел привести самодельное взрывное устройство в действие. По данным ФСБ, этот житель Запорожской области собирался заложить на пути движения российской военной техники подрывное устройство, смонтированное из минометных мин и компонентов.

Действия этого диверсанта были скоординированы, а компоненты для взрывного механизма ему предоставили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

# Международная политика

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