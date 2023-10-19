Минобороны Финляндии отказало россиянам в трёх сделках с недвижимостью

Российским гражданам, желавшим купить три объекта в Финляндии, было решено отказать на основании нового закона, предусматривающего ограничения на покупку недвижимого имущества для лиц, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП). Об этом пишет РИА Новости.

17 октября 2023 года Министерство обороны Финляндии отказало в оформлении документов на приобретение недвижимости трем заявителям, не входящим в ЕС и ЕЭП. Эти решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китае. Решения об отказе подписал министр обороны Антти Хяккяненом.

Операции с недвижимостью в Руоколахти осуществлялись частным и юридическим лицами, а в Китее – частным лицом. Все указанные лица и бенефициары компании являются российскими гражданами.

Основанием для отказов послужил закон о передаче недвижимости, требующий специального разрешения. Минобороны объяснило отказ тем, что приобретение недвижимости может препятствовать обороне страны и защите ее внутренней целостности.