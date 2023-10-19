Президент Польши назвал «свиньями» тех, кто голосовал на выборах во времена ПНР

Президент Польши Анджей Дуда на съезде «Солидарности» назвал «свиньями» тех, кто участвовал в голосовании в эпоху правления Польской Народной Республики (НРП). Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил рекордный уровень явки на последних выборах – 74,38%. Дуда отметил, что Польша продемонстрировала зрелость развития демократии после 1989 года, когда изменилось отношение общества к выборам.

По его мнению, до 1989 года выборы фальсифицировались, и большинство граждан игнорировали их. В противоположность этому на последних выборах в Польше были большие очереди и даже пришлось увеличить время работы избирательных участков. По итогам этих выборов правящая партия «Право и справедливость» получила 194 места в Сейме, а оппозиция, если она объединится – 248 мест.