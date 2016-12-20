Франсуа Олланд: в такое тяжелое время нужно оставаться едиными

Новости Германии. Наезд грузовика на людей в Берлине назван терактом. 12 человек убил и 50 покалечил выходец с ближнего востока, попросивший в Германии убежища. Накануне вечером молодой человек захватил автомобиль и направил его в толпу на рождественской ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень многое роднит этот теракт с атакой на Ниццу.

14 июля на английской набережной в День взятия Бастилии погибли 86 человек.

Та же атмосфера – праздник и праздная публика.

И многотонная машина рассекающая на своем пути толпу людей,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франсуа Олланд, Президент Французской Республики:

Франция знает, что такое горе от терактов.

В такое тяжелое время нужно оставаться едиными.

Мои соболезнования Ангеле Меркель и всему немецкому народу. Мы всегда работали сообща, чтобы победить террористическую угрозу, и продолжим это делать.

Хроника событий здесь.