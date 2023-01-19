Французские фермеры заблокировали все дороги, ведущие к Тулузе. Зачем им это надо?

Новости Франции. Французские фермеры вышли на акции протеста против аграрной политики ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая масштабная и яркая проходит сейчас в Тулузе. Все дороги, ведущие к городу, заблокировали тракторами и горящими покрышками. Улицы заполнены сельхозтехникой, на центральной площади появились баррикады из сена. Таким доступным для них способом фермеры выступают против изменений в аграрной политике ЕС.

Особое возмущение у них вызывает предусмотренное обязательное осуществление мер по защите экологии и использованию зеленых технологий, что, по мнению аграриев, приведет лишь к удорожанию продукции и снижению выплат со стороны ЕС и французского государства тем, кто откажется их выполнять.