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Французские фермеры заблокировали все дороги, ведущие к Тулузе. Зачем им это надо?

19 января 2023 11:34
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Новости Франции. Французские фермеры вышли на акции протеста против аграрной политики ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Французские фермеры заблокировали все дороги, ведущие к Тулузе. Зачем им это надо?-1

Самая масштабная и яркая проходит сейчас в Тулузе. Все дороги, ведущие к городу, заблокировали тракторами и горящими покрышками. Улицы заполнены сельхозтехникой, на центральной площади появились баррикады из сена. Таким доступным для них способом фермеры выступают против изменений в аграрной политике ЕС.  

Французские фермеры заблокировали все дороги, ведущие к Тулузе. Зачем им это надо?-4

Особое возмущение у них вызывает предусмотренное обязательное осуществление мер по защите экологии и использованию зеленых технологий, что, по мнению аграриев, приведет лишь к удорожанию продукции и снижению выплат со стороны ЕС и французского государства тем, кто откажется их выполнять.  

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# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

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