Французские фермеры вышли на протесты против массового забоя скота

Французские фермеры, пытаясь защитить свои животноводческие комплексы, вышли на акции протеста. Аграрии выступают против чрезмерно жестких мер властей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают СМИ, специальные полицейские группы начали массовые рейды по фермам страны, отправляя на убой животных с нодулярным дерматитом.

При этом уничтожаются не только зараженные коровы, но и все поголовье. Так, в департаменте Арьеж уже истреблено более 200 животных. Местные фермеры утверждают: заболевание не представляет угрозы ни людям, ни самим коровам и требует лишь регулярного контроля.

Однако санитарный вопрос стремительно превратился в силовое противостояние. Накануне протестующие начали блокировать подъезды к фермам. Полиция ответила жестко: побоями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.