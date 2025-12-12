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Французские фермеры вышли на протесты против массового забоя скота

12 декабря 2025 17:01
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Французские фермеры, пытаясь защитить свои животноводческие комплексы, вышли на акции протеста. Аграрии выступают против чрезмерно жестких мер властей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают СМИ, специальные полицейские группы начали массовые рейды по фермам страны, отправляя на убой животных с нодулярным дерматитом.

При этом уничтожаются не только зараженные коровы, но и все поголовье. Так, в департаменте Арьеж уже истреблено более 200 животных. Местные фермеры утверждают: заболевание не представляет угрозы ни людям, ни самим коровам и требует лишь регулярного контроля.

Однако санитарный вопрос стремительно превратился в силовое противостояние. Накануне протестующие начали блокировать подъезды к фермам. Полиция ответила жестко: побоями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Французские фермеры вышли на протесты против массового забоя скота-2

Фермеры осуждают политику массового истребления скота. Правительство нас будто презирает. Они даже выделили колоссальные средства на убийство наших коров. В сельском хозяйстве Франции очень жарко сейчас. Я думаю, что очередная большая вспышка протестов будет в понедельник. 

Кульминация такого «сельского перформанса» состоялась в Ажене. Под окнами префектуры выросли горы покрышек и тюков с соломой, после чего фасад по-французски изысканно был украшен навозом. И если у кого-то еще оставались сомнения, что доверие к властям находится под слоем хорошо удобренной почвы, то теперь их не осталось вовсе.

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