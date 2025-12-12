За оборонной активностью Латвии и Польши с явным раздражением наблюдает Литва. Вильнюс, который охотно присоединился бы к обсуждению новых траншей на милитаризацию, вынужден заниматься куда более прозаичной задачей – борьбой с воздушными шарами. Точнее, с метеозондами, начиненными контрабандными сигаретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня литовское военное командование отчиталось: вдоль границы с Беларусью уже развернуты подразделения ПВО, которым приказано эти шары сбивать.