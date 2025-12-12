За оборонной активностью Латвии и Польши с явным раздражением наблюдает Литва. Вильнюс, который охотно присоединился бы к обсуждению новых траншей на милитаризацию, вынужден заниматься куда более прозаичной задачей – борьбой с воздушными шарами. Точнее, с метеозондами, начиненными контрабандными сигаретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня литовское военное командование отчиталось: вдоль границы с Беларусью уже развернуты подразделения ПВО, которым приказано эти шары сбивать.
Правда, тут же последовала оговорка: эффективных средств борьбы у армии пока нет. По словам главнокомандующего, задействовать дорогостоящие комплексы ради мишеней стоимостью в несколько евро – непозволительная роскошь. Напомним, Литва на днях ввела режим ЧС, заявив, что метеозонды мешают работе аэропортов. Более того, Вильнюс обратился за помощью к Евросоюзу и США и даже пригрозил: если поддержки не будет, границу с Беларусью могут снова закрыть.
По оценке местных СМИ, столь бурная риторика о «гибридных атаках» – не что иное, как попытка выбить у Брюсселя дополнительные деньги на оборонные нужды. Однако союзники ситуацию пока никак не комментируют, а значит, спешить с новыми финансовыми вливаниями никто не намерен.