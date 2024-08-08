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Французские фермеры ожидают худший урожай более чем за 40 лет

08 августа 2024 11:01
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Уже не кризис, а катастрофа. Так можно описать состояние сельского хозяйства во Франции. Фермеры Пятой республики в этом году ожидают худший урожай более чем за 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры ожидают худший урожай более чем за 40 лет-1

Отмечается, что производство может упасть до 25 миллионов тонн пшеницы за сезон, что на четверть меньше среднего показателя. По данным экспертов, на это повлияла аномальная погода в разных регионах страны. На северо-западе неурожай вызван проливными дождями, недостатком солнечного света и низкими температурами. В то время как на юге поля засыхают от отсутствия влаги и жары.

Аграрии обратились к правительству с просьбой оказать финансовую помощь отрасли. Но, как мы помним, во время протестов в начале года власти ничего не предприняли, оставив фермеров на произвол судьбы.

# Уборочная кампания # Новости Франции

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