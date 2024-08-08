Французские фермеры ожидают худший урожай более чем за 40 лет

Уже не кризис, а катастрофа. Так можно описать состояние сельского хозяйства во Франции. Фермеры Пятой республики в этом году ожидают худший урожай более чем за 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что производство может упасть до 25 миллионов тонн пшеницы за сезон, что на четверть меньше среднего показателя. По данным экспертов, на это повлияла аномальная погода в разных регионах страны. На северо-западе неурожай вызван проливными дождями, недостатком солнечного света и низкими температурами. В то время как на юге поля засыхают от отсутствия влаги и жары.

Аграрии обратились к правительству с просьбой оказать финансовую помощь отрасли. Но, как мы помним, во время протестов в начале года власти ничего не предприняли, оставив фермеров на произвол судьбы.