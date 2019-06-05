Французов призвали проверить кровь после пожара в Нотр-Даме

Новости Франции. Дело в том, что из-за вдыхания дыма, в котором содержались вредные частицы, могло произойти отравление свинцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекомендацию выпустили после того, как у одного ребенка из пострадавшего района был обнаружен высокий уровень токсинов в крови.