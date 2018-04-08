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Францию охватили массовые забастовки

08 апреля 2018 16:35
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Новости Франции. Целую неделю во Франции то не ходят поезда, то не летают самолеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Францию охватили массовые забастовки-1

Основное требование – улучшение условий труда и оплаты. Так, железнодорожники выступают против плана реформы, лишающей их в дальнейших целого ряда льгот.

Францию охватили массовые забастовки-4

В планах бастующих – полностью останавливать движение поездов на два дня каждую неделю. А вот сотрудники бывшей главной национальной авиакомпании выступают за увеличение заработной платы, которая несколько лет была заморожена. Стачка привела к отмене около трети внутренних и международных рейсов компании.

Францию охватили массовые забастовки-7

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