Во Франции растёт число граждан недовольных президентом и премьером страны

Две трети жителей Франции не одобряют политику, проводимую президентом и премьером страны. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные в одном из местных изданий. Так, 70 % респондентов недовольны деятельностью Эммануэля Макрона, а 67 % – работой главы кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы публикации связывают такое резкое падение рейтингов правящей верхушки с недавним арестом главы парламентской фракции Марин Ле Пен. Напомним, ее обвинили в хищении трех миллионов евро, осудили на 4 года и запретили участвовать в следующих президентских выборах. Однако сдаваться Ле Пен не намерена: ожидая одобрения апелляции, она все еще является потенциальным кандидатом на высший пост. Более того, поддержать ее готовы 33 % опрошенных. Вместе со своим однопартийцем Жорданом Барделлой они занимают лидирующие позиции, тогда как ближайшие конкуренты в борьбе за власть сильно отстают.