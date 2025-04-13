Магнитуда 5. Землетрясение в Таджикистане повредило 17 жилых домов

На территории восточного Таджикистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5. В его эпицентре, находящемся в Раштском районе, были полностью уничтожены 17 жилых домов и одна школа. Об этом пишет РИА Новости.
На территории восточного Таджикистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5. В его эпицентре, находящемся в Раштском районе, были полностью уничтожены 17 жилых домов и одна школа. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
В Душанбе сила толчков составляла 4 балла.
Для оценки ущерба в районы, пострадавшие от землетрясения, была отправлена комиссия во главе с зампредседателя Комитета по чрезвычайной ситуации Хотамшо Латифзода.