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Мощное наводнение обрушилось на испанский туристический остров Лансароте

13 апреля 2025 13:38
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Мощное наводнение обрушилось на испанский туристический остров Лансароте в Атлантическом океане. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное наводнение обрушилось на испанский туристический остров Лансароте-2

В соцсетях распространяются драматические видеокадры – дороги превратились в грязевые потоки, дома и улицы уходят под воду. Всему виной проливные дожди, которые не прекращаются со вчерашнего дня. По данным метеорологических служб накануне за два часа выпало почти шесть сантиметров осадков. Власти острова экстренно эвакуируют людей. О пострадавших пока не сообщалось.

# Наводнение # Испания

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