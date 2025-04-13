В Анкаре РФ и Украина обсудят безопасность судоходства в Черном море

В Анкаре 15-16 апреля пройдут встречи между представителями России и Украины по вопросу безопасности навигации в Черном море, передает CNN Türk со ссылкой на Министерство обороны Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее на дипломатическом форуме в Анталье главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсуждали ситуацию в этом регионе, подчеркнув готовность турецкой стороны к переговорам.