В Анкаре РФ и Украина обсудят безопасность судоходства в Черном море

В Анкаре 15-16 апреля пройдут встречи между представителями России и Украины по вопросу безопасности навигации в Черном море, передает CNN Türk со ссылкой на Министерство обороны Турции. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее на дипломатическом форуме в Анталье главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсуждали ситуацию в этом регионе, подчеркнув готовность турецкой стороны к переговорам.
Также в марте этого года лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились начать переговоры о прекращении огня в Черном море.
Группы экспертов Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии договорились об осуществлении инициативы, нацеленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения торговых судов в военных целях, которая вступит в действие после выполнения российских условий.