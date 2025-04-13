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В Анкаре РФ и Украина обсудят безопасность судоходства в Черном море

13 апреля 2025 13:15
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В Анкаре 15-16 апреля пройдут встречи между представителями России и Украины по вопросу безопасности навигации в Черном море, передает CNN Türk со ссылкой на Министерство обороны Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее на дипломатическом форуме в Анталье главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсуждали ситуацию в этом регионе, подчеркнув готовность турецкой стороны к переговорам.

В Анкаре РФ и Украина обсудят безопасность судоходства в Черном море-1

Фото: pixabay

Также в марте этого года лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились начать переговоры о прекращении огня в Черном море.

Группы экспертов Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии договорились об осуществлении инициативы, нацеленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения торговых судов в военных целях, которая вступит в действие после выполнения российских условий.

# Международная политика

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