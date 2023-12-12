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Дефляция в Китае обновила 3-летний максимум

12 декабря 2023 06:14
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Дефляция в Китае обновила трехлетний максимум. За этот месяц цены снизились на полпроцента в годовом выражении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефляция в Китае обновила 3-летний максимум-1

Такую тенденцию прогнозируют и на начало следующего года. Стоимость транспортных услуг снизилась более чем на 2 %, а продукты питания подешевели на 4 %. Ситуация в секторе недвижимости сейчас создает основные риски для экономики КНР. Стимулировать экономический рост власти намерены путем увеличения государственных расходов, снижения налогов или повышения процентных ставок.

# Международная политика # Новости Китая # Фотофакт

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