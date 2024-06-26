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Франция погрузилась в предвыборный хаос

26 июня 2024 09:28
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Угроза гражданской войны нависла над Францией. Страна погружается в предвыборный хаос. 30 июня пройдет первый тур голосования за кандидатов в парламент республики. Жители разделились на два лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция погрузилась в предвыборный хаос-1

Партия, которая получит абсолютное большинство в Национальном собрании, будет определять внутреннюю политику Франции. Соцопросы предрекают победу блока под руководством Ле Пен и Барделла. Они победили на выборах в Европарламент, оставив позади сторонников президента Макрона.

Теперь же французы снова отправятся на участки для голосования. В воскресенье им предстоит избрать 577 депутатов Национального собрания. Макрон распустил парламент после поражения на европейских выборах. Сегодня ультраправые партии находятся на пике популярности и претендуют на формирование кабмина. Эксперты считают, что от нынешнего президентского большинства может ничего не остаться.

# Выборы # Новости Франции

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