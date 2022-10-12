Франция отправит свои танки в Румынию в ближайшее время

Согласно плану военного ведомства, большое количество танков и тяжелой бронетехники в ближайшее время отправятся в Румынию. А дополнительная партия истребителей пополнит французскую эскадрилью, которая уже размещена в Литве. И эта не одна страна Балтии, к которой Франция испытывает стратегический интерес. В Эстонию также отправят подразделение военных. Точное количество солдат и техники, которые пополнят военный контингент в Восточной Европе министр обороны назвать отказался. Лишь известно, что стратегический план будет осуществлен к концу месяца.