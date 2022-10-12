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Франция отправит свои танки в Румынию в ближайшее время

12 октября 2022 08:59
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Новости Франции. Франция усилит военное присутствие в Восточной Европе. Об этом заявил министр обороны страны на заседании сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Франция отправит свои танки в Румынию в ближайшее время-1

Согласно плану военного ведомства, большое количество танков и тяжелой бронетехники в ближайшее время отправятся в Румынию. А дополнительная партия истребителей пополнит французскую эскадрилью, которая уже размещена в Литве. И эта не одна страна Балтии, к которой Франция испытывает стратегический интерес. В Эстонию также отправят подразделение военных. Точное количество солдат и техники, которые пополнят военный контингент в Восточной Европе министр обороны назвать отказался. Лишь известно, что стратегический план будет осуществлен к концу месяца.  

# Международное сотрудничество # Себастьян Лекорню # Новости Франции # Фотофакт

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