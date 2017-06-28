Фотофакт: юный британец трогательно попросил не покупать панду, на которую у мамы не хватило денег

Новости Великобритании. В середине июня в одном из магазинов Ливерпуля Леон, которому 10 лет, нашел игрушечную панду Пэнди. У мамы мальчика не было лишних денег на покупку понравившейся игрушки. Но женщина пообещала после зарплаты подарить ее ребенку. Юный Леон необычным способом отложил игрушку. Он положил ее в коробку, на которой написал послание будущим покупателям (мальчик просит их не приобретать Пэнди).

Фото: facebook.com/davidbateman90

Работники магазина заметили трогательное послание, которое оставил ребенок, собрали деньги и приобрели игрушку. Оставалось только найти самого Леона.

Фото: facebook.com/davidbateman90

Один из сотрудников – Дэвид Бейтмен написал пост на своей странице в Facebook, где опубликовал текст Леона на коробке и оставил просьбу о том, что нужно найти мальчика. Запись репостнули около 150 раз. «У моей мамы не было достаточно денег, чтобы купить мне панду, поэтому она купит ее мне на следующей неделе. Пожалуйста, не покупайте игрушку, потому что это меня огорчит и я буду плакать. Заранее спасибо вам от будущего владельца, который надеется».

«Найдем панде новый дом, маленький мальчик действительно хотел эту плюшевую игрушку и оставил эту коробку в отделе игрушек на прошлой неделе. С тех пор мы его не видели. Давайте попробуем его найти, поделившись этой записью. Мама мальчика увидела пост Дэвида и привела ребенка в магазин, где ему вручили долгожданную панду.

Фото: facebook.com/davidbateman90