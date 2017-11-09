Фотофакт: Виталий Кличко тестирует МАЗ в Киеве
Новости Украины. Киев закупает 100 новых автобусов МАЗ. Первая партия из 18 машин уже поступила в украинскую столицу, где транспортное средство протестировал лично мэр города – Виталий Кличко.
По информации Киевской городской администрации, автопарк украинской столицы будет обновлен.
Виталий Кличко сел за руль автобуса и не смог поехать, пока все двери не оказались закрыты. «То есть с открытыми дверями он не тронется? О, смотрите-ка», – смеясь, отметил мэр города.
Фото: facebook.com/merkieva
После детального осмотра автобуса Кличко отметил, что он соответствует всем современным требованиям. Они безопасны и комфортны для пассажиров.
Виталий Кличко:
Мы провели тендер на закупку 100 автобусов. Стоимость машин составит 530 миллионов гривен.
По словам мэра Киева, разрабатываются новые эффективные маршруты, которые станут альтернативой маршруткам, которые сейчас ездят по улицам города. Они не справляются с качественной и безопасной перевозкой пассажиров и на них много жалоб от киевлян.
Во время тест-драйва машины глава города отметил, что в детском саду мечтал стать водителем автобуса.
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