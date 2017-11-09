Фотофакт: Виталий Кличко тестирует МАЗ в Киеве

Виталий Кличко сел за руль автобуса и не смог поехать, пока все двери не оказались закрыты. «То есть с открытыми дверями он не тронется? О, смотрите-ка», – смеясь, отметил мэр города.

По информации Киевской городской администрации, автопарк украинской столицы будет обновлен.

Новости Украины. Киев закупает 100 новых автобусов МАЗ. Первая партия из 18 машин уже поступила в украинскую столицу, где транспортное средство протестировал лично мэр города – Виталий Кличко.

После детального осмотра автобуса Кличко отметил, что он соответствует всем современным требованиям. Они безопасны и комфортны для пассажиров.

Виталий Кличко:

Мы провели тендер на закупку 100 автобусов. Стоимость машин составит 530 миллионов гривен.