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Фотофакт: Виталий Кличко тестирует МАЗ в Киеве

09 ноября 2017 07:45
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Новости Украины. Киев закупает 100 новых автобусов МАЗ. Первая партия из 18 машин уже поступила в украинскую столицу, где транспортное средство протестировал лично мэр города – Виталий Кличко.

По информации Киевской городской администрации, автопарк украинской столицы будет обновлен.

Виталий Кличко сел за руль автобуса и не смог поехать, пока все двери не оказались закрыты. «То есть с открытыми дверями он не тронется? О, смотрите-ка», – смеясь, отметил мэр города.

Фотофакт: Виталий Кличко тестирует МАЗ в Киеве-1

Фото: facebook.com/merkieva

После детального осмотра автобуса Кличко отметил, что он соответствует всем современным требованиям. Они безопасны и комфортны для пассажиров.

Виталий Кличко:
Мы провели тендер на закупку 100 автобусов. Стоимость машин составит 530 миллионов гривен.

Фотофакт: Виталий Кличко тестирует МАЗ в Киеве-4

Фото: kievcity.gov.ua

По словам мэра Киева, разрабатываются новые эффективные маршруты, которые станут альтернативой маршруткам, которые сейчас ездят по улицам города. Они не справляются с качественной и безопасной перевозкой пассажиров и на них много жалоб от киевлян.

Во время тест-драйва машины глава города отметил, что в детском саду мечтал стать водителем автобуса.

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# Фотофакт # Общественный транспорт # Виталий Кличко

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