Новости России. 3 апреля около 10 часов утра в одном из находящихся на ремонте технологических помещений административного корпуса Минобороны России по адресу Знаменка д.19 произошло задымление. Приехавшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали источник возгорания, но огонь успел распространится. Сейчас площадь пожара составляет более 3,5 тыс. кв метров, пожару присвоена пятая, наивысшая категория сложности. Сильный ветер и старые перекрытия усложняют тушение огня.

Предварительной причиной случившегося называют короткое замыкание. Очаг возгорания находился на третьем этаже в имущественном департаменте ведомства. Из здания эвакуировали порядка 50 человек. Пострадавших нет. На данный момент в тушении пожара задействовано 253 человека и 72 единицы техники, но представитель ГУ МЧС РФ заявил, что, скорее всего, придется расширять резервы.





В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, который находится рядом с горящим зданием, уже перекрыли внешнюю вентиляцию. Дымом заволокло и еще несколько зданий в центре Москвы.

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Фотофакт: в центре Москвы горит здание Минобороны



Фотофакт: в центре Москвы горит здание Минобороны



Фотофакт: в центре Москвы горит здание Минобороны



Фотофакт: в центре Москвы горит здание Минобороны



Фотофакт: в центре Москвы горит здание Минобороны



Фотофакт: в центре Москвы горит здание Минобороны